Aragón quiere que el cribado de cáncer de colon alcance al 60% de la población diana

Impulsar el cribado de cáncer de colon para llegar a un mayor número de población es el principal objetivo que se marca la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Esta prueba, nada invasiva, es esencial para el diagnóstico precoz de este tipo de cáncer, que es el más frecuente. En 2023 se registraron en Aragón 1.220 nuevos casos. En España, fueron 40.203 personas diagnosticadas.

La tasa de supervivencia es del 55%, pero ese porcentaje podría aumentar hasta el 90% si aumentase la participación en el programa de cribado. El año pasado solo el 42% de los hombres y mujeres de entre 50 y 69 años que recibieron la carta del Salud se hicieron la prueba. El objetivo es alcanzar al menos el 60%. Por este motivo, el Gobierno de Aragón baraja que los kits para las muestras se puedan recoger en las farmacias y no sólo en el centro de salud en horario de Enfermería.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha explicado que para mejorar la accesibilidad están trabajando en un protocolo con los Colegios de Farmacéuticos para esos kits. Por su parte, el gerente de la AECC en Aragón, Patxi García, ha manifestado que la falta de conocimiento lleva a no participar en un programa, que consiste en realizarse una prueba sencilla. “Nos puede salvar la vida y ahorrar mucho sufrimiento", ha insistido García.

Cuando el test de sangre en heces da negativo, ese paciente no tiene que volver a participar en el cribado hasta dos años después. Si sale positivo se cita para una colonoscopia. Si no se diagnostica cáncer, no se tiene que repetir el cribado hasta cinco años después.