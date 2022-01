"En Aragón NO hay macrogranjas"

La Unión de Ganaderos y Agricultores de Aragón cree que las controvertidas declaraciones del Ministro Alberto Garzón, han generado gran confusión y que se está trasladando a la ciudadanía un mensaje erróneo. Apuntan que Aragón cuenta actualmente con explotaciones de ganadería intensiva y extensiva, pero que en ningún caso alberga macrogranjas, entre otras cosas, porque no lo permite la legislación ni lo hace sostenible nuestro modelo productivo. De hecho, existe una estricta normativa que regula el número de cabezas (UGM) que puede soportar un núcleo ganadero, tal y como explica la técnica Isabel Blas.

En el caso del porcino, se trata de un sector fuertemente regulado donde está fijado el número máximo de UGM en 864, lo que supone un máximo de 7.200 cerdos y 3.500 madres por granja. No ocurre lo mismo en el sector vacuno, donde no está fijado el número máximo de UGM y por ese motivo, en los últimos años, se escucha hablar de proyectos con unas cifras descomunales (por ejemplo la granja de Noviercas en Soria).

UAGA siempre ha defendido el modelo social de agricultura, de ahí que la ganadería intensiva ejercida por una persona o una familia que reside en un pueblo, que vive directamente de esa actividad (porcino, vacuno, avicultura o cunicultura), sea un modelo sostenible medioambientalmente, que fija población y crea tejido económico en el medio rural.

La puesta en marcha de una granja de porcino o de un cebadero de terneros supone una oportunidad laboral para muchos jóvenes que quieren quedarse a vivir en su pueblo pero que no disponen de suficiente superficie agrícola para subsistir como productor de cereal o como fruticultor, o porque son zonas de secano donde no hay muchas opciones de cultivo. La ganadería es una oportunidad de futuro para muchas familias que no hubieran podido continuar viviendo únicamente de la agricultura.

En cualquier caso, desde UAGA creen que los consumidores deben estar tranquilos puesto que la producción del sector primario es de gran calidad y Aragón es un referente de estos productos a nivel mundial.