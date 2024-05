Andreu Buenafuente, Corazón de Oro de Believe in art

LEER MÁS Mamas en Acción llegan a Aragón para acompañar a menores hospitalizados solos

Hace ya unos años que conocemos el gran trabajo que realizan desde la asociación Believe in Art. Cómo han conseguido que las salas del Hospital Infantil se conviertan en lugares más amables para los niños y para quienes les acompañan gracias al arte. Una iniciativa que han querido llevar más allá, a otros hospitales de España a través del proyecto “Believers in arts”, para que el arte humanice estos espacios fríos.

Desde el año 2013 han pintado y dado otra vida a más de cien habitaciones y espacios comunes y no sólo en Aragón, también fuera de nuestra comunidad. Lo hacen a través del proyecto “Believers in arts”. El primero de estos centros ha sido el hospital Vall d’Hebrón de Barcelona y el encargado de la intervención artística que se hizo en 2023 fue el comunicador, humorista y artista, Andreu Buenafuente.

Precisamente, Andreu Buenafuente ha sido el galardonado con el Premio Corazón de Oro, para quien participar en este proyecto ha sido algo “increíble”, asegura que era unir un impulso humanitario como era el hacer más agradable las estancias hospitalarias y una de sus aficiones cada vez más importante en su vida como es la pintura.

La obra que se ha pintado en varias salas del Vall d’Hebrón lleva por título “Curación” y como el propio Buenafuente destaca, es un mensaje de esperanza, “algo que me gustaría ver si tuviera que estar en esas salas, esperanza de curarme. Son muchas las horas que se pasan esas salas”. Algo que destaca el artista es cómo al finalizar el proyecto, la sala se veía totalmente diferente, ya no era neutra, ni fría, ni gris. “Entonces te das cuenta del impacto directo que el arte tiene en nuestras emociones”, añade.

Para Andreu Buenafuente, el pintar se ha convertido en una parte muy importante en su vida, es su refugio para meditar, como él indica, “no para dejar la mente en blanco, pero si entrar en otro mundo que sólo quien pinta sabe lo que es. Estar dos horas ante un lienzo es una experiencia, pones música y poco a poco te vas relajando y pueden aparecer pensamientos muy curiosos”.

Gala Corazón de Oro

En la VI Gala Corazón de Oro, Believe in Art ha premiado a Andreu Buenafuente, pero ha querido hacer extensible este reconocimiento a todo el equipo que le ha acompañado en que “Curación” haya sido posible. De hecho, el galardón se lo ha entregado las artistas que adaptaron y llevaron a las paredes del hospital el lienzo que el comunicador donó a Believe in Art, Ruth Villagrasa, Paloma Navarro y Mónica Díaz.

Los premios anteriores, los anteriores Corazones de Oro han sido para Miguel Mena, Kase O, Gervasio Sánchez, Carlos del Amor, Sandra Sabatés y Miguel Ángel Muñoz, además de reconocer también a fundaciones e instituciones como la de Sandra Ibarra para Los Supervivientes del Cáncer, La Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA), el Hospital Infantil de Zaragoza, en su 50 aniversario o Estrella de la Mañana-India en su 15 aniversario.