Alejandro Nolasco, candidato de VOX: "El sistema autonómico ha perjudicado a Aragón"

Alejandro Nolasco matiza que hay que mantener la descentralización administrativa para que los ciudadanos hagan sus gestiones cerca de casa, pero hay que reducir las estructuras territoriales. Cree que las instituciones están sobredimensionadas, se dan numerosas duplicidades que cuestan cientos de millones y sobran asesores y cargos públicos. Pide devolver la gestión de servicios esenciales como la Educación o la Sanidad y evitar que a un aragonés se le niegue atención médica si tiene un accidente en Cataluña, o que haya 25 versiones distintas de la Historia de España.

Es consciente de que mientras no llegue esa recentralización el Gobierno de Aragón hay que tomar decisiones sobre la gestión de cuestiones como la salud de los aragoneses. En este sentido, afirma que Aragón vive en una verdadera sanidad de guerra por la falta de médicos, a los que no se incentiva y que ni siquiera cotizan por las horas de guardia. Ante esto propone un plan de choque sanitario. Asegura que no es normal que aumentando en 1000 millones el presupuesto sanitario en esta legislatura se hayan recortado servicios como el transporte sanitario. También critica que las administraciones se pasen la pelota con la construcción de los hospitales de Alcañiz y Teruel; y cree que Zaragoza capital necesita construir un nuevo hospital.

Señalados por otros partidos por defender el trasvase del Ebro, acusa a los partidos tradicionales de viciar el concepto y utilizarlo como instrumento político. Aclara que no es un trasvase lo que propone VOX, sino una gran obra de ingeniería para .interconectar las cuencas hídricas, de forma que tanto Aragón como el resto de España podrían multiplicar sus cosechas por tres. Sobre posibles pactos, dice no entender que Aragón Existe diga que no pactarán un gobierno apoyado por VOX, y asegura que Tomás Guitarte es incapaz de explicar los motivos, ya que comparten el 80% de las cuestiones importantes de su programa.