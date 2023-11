¿Acciones o fondos?

Conocer todos los productos bancarios entran en juego a la hora de elegir dónde invertir el dinero y, entre todas las opciones que pueden ofrecer desde una entidad, aparece la acción y los fondos de inversión. En Economía a Pie de Calle, Luis Ignacio Fernández Irigoyen marca las diferencias:

Acción : es una parte del capital social de una sociedad. Cuando compras acciones estás comprando una pequeña parte de una empresa.

: es una parte del capital social de una sociedad. Cuando compras acciones estás comprando una pequeña parte de una empresa. Fondo de Inversión: es un producto de inversión colectiva. En un fondo se juntan muchas personas, muchos ahorradores y este fondo invierte por ellos en infinidad de empresas y activos.

Fernández Irigoyen explica que cuando se compran acciones, se encuentra con la opción más arriesgada que existe. Si la empresa concreta de tus acciones funciona bien, sus acciones valdrán más y tú ganarás más. Pero si esa empresa cae o quiebra, tu dinero se esfuma.

Por otro lado, si se opta por los Fondos de Inversión, se está invirtiendo en muchísimas empresas a la vez. Si una de esas empresas cae, tu inversión casi no lo nota porque es un porcentaje mínimo del total que has invertido. Lo que vendría a hacer referencia al refrán: “no pongas todos los huevos en la misma cesta”.