El 30% de las familias no puede adquirir la vacuna contra la meningitis

Para luchar contra la meningitis existe una vacuna, la del meningococo B (la bacteriana, la que causa las consecuencias más graves) que, aunque se contempla en el Calendario Nacional de Vacunación no está subvencionada por todas las comunidades. Aragón es una de las que no la subvenciona. Desde la Asociación Española contra la Meningitis alertan que el 30% de las familias no pueden pagar esta vacuna. Elena Moya, vicepresidenta de la asociación, explica que el que esto sea así corresponde a que se trata de una vacuna muy cara.

Esta vacuna se comenzó a inocular en 2015, por lo que es bastante reciente y poco accesible para las familias que no tienen recursos ya que, con las tres dosis de la vacuna, se puede poner en los 300 euros, aproximadamente. Los grupos de las Cortes de Aragón han mostrado su apoyo y entendido la gravedad de que esta vacuna no tenga subvención por todas las consecuencias que puede llegar a tener.

Moya explica que en las primeras doce horas muestra una cara muy amable con síntomas que pueden incluso confundirse con un catarro o una gripe, pero comienza a agravarse en las 24 horas siguientes. En el 10% de los casos se registran consecuencias como crisis epilépticas y en el 20-30% de los casos las consecuencias son muy graves.

La vicepresidenta de la Asociación Española contra la Meningitis alerta de que existe un bulo que afirma que esta enfermedad se ha erradicado y no es así. Es una enfermedad que se detectan unos 400 casos graves al año.