Más de uno Zaragoza matinal 28/08/2023

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene activada la alerta amarilla del Plan Municipal de Protección Civil de Zaragoza por rachas de viento de más de 70km/hora. Los parques de la ciudad continúan cerrados, en concreto, las zonas con densidad arbórea, que están señalizadas y con dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil. Las piscinas municipales se mantienen abiertas al público, pero se balizan las zonas próximas a los árboles.

También en sucesos, ayer por la tarde, se hundió el falso techo del último piso de un edificio de la calle Tarragona, 26, en el barrio de Delicias. El incidente no provocó daños personales y la mujer que vivía en él se realojó con unos familiares. Los servicios urbanísticos no detectaron problemas estructurales por lo que no fue necesario el desalojo del edificio.

Efectivos de la Unidad Verde del Ayuntamiento localizaron ayer al vecino zaragozano desaparecido horas antes. El hombre, que tiene Alzheimer, fue gallado en el entorno del Galacho de Juslibol en buen estado, aunque fue trasladado a un centro hospitalario para un chequeo más exhaustivo. Miembros de Policía Nacional, Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil participaron en el dispositivo de búsqueda.