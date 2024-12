Eleusis, ¿porqué era el lugar escogido por los griegos para sus rituales?

La antigua Grecia está marcada por muchos ritos y mitos asociados a los dioses y al destino de los hombres que estaban en sus manos. Luis Tobajas abre su #DesfíoViajero al mito de Eleusis. A 45 minutos en coche de Atenas se encuentra un lugar en el que solo quedan ruinas de templos griegos en los que se desarrollaban los misterios eleusinos. El objetivo era escapar del Inframundo, del Averno, y obtener la iluminación.

Luis Tobajas explica que, para los griegos, el Inframundo era algo espantoso, estaba asociado a la muerte y para conseguir la iluminación había que realizar una serie de rituales que se realizaban en Eleurisis. El mito que avala este tipo de ritos que buscaba la luz y la vida frente a la oscuridad y la muerte era el de Perséfone y Deméter.

Mito de Perséfone y Deméter

Las protagonistas de la leyenda son Deméter, diosa de los cultivos y cosechas, y la hija que tuvo con Zeus, Perséfone. Un buen día, Ares, señor del Inframundo y hermano de Zeus, surgió de un gran hoyo con un carruaje, secuestró a Perséfone y se casó con ella. Zeus lo sabía, pero no se lo dijo a Deméter y ésta dedicó su vida a buscar a su hija, abandonando sus labores en el campo lo que llevó a que los hombres morían porque no tenían cosechas y, de esa manera, cayeron las pleitesías a los dioses.

Al ver que los hombres ya no les rezaban, Zeus le dijo a Deméter dónde estaba su hija y ésta bajó al Inframundo para recuperarla. Llegó al acuerdo con Ares de que Perséfone regresaría a la tierra tantos días como no comiera. ´Como comía granadas, por cada grano que comiera, era un día que se quedaba en el Inframundo. Así surgieron los ciclos de las cosechas, cuando Perséfone estaba en la tierra, Deméter estaba contenta y realizaba sus labores, cuando su hija volvía con Ares, estaba triste y no había cultivos.

Rito de iniciación

Basándose en esta leyenda, Luis Tobajas, explica que los griegos realizaban su ritual. Partían de Atenas e iban andando a Eleusis y en el trayecto, los atenienses les lanzaban objetos, les insultaban y le escupían. El objetivo era que perdieran el miedo a la muerte. Y una vez que llegaban al templo, se sentaban en un trono y les pasaban antorchas encendidas por la ropa, les ponían serpientes en la piel y muchas otras acciones.

Quienes superaban todos los rituales habían encontrado la “iluminación” y habían vivido una experiencia.