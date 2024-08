Técnicos del Ayuntamiento de la Puebla del Río, Junta de Andalucía y Diputación se reúnen mañana para buscar soluciones al mosquito del Nilo

En esta localidad falleció hace diez días una vecina de 81 años, la última de una lista que a pesar de las llamadas a la tranquilidad y las reuniones entre administraciones sigue creciendo. Ya no es una cuestión puntual, ahora el miedo ha aumentado, ha calado en los habitantes de esos municipios especialmente en este último, en la puebla que es la que mas casos acumula y donde sus vecinos se han echado a la calle para decir basta y pedir soluciones de verdad, soluciones efectivas que de momento no llegan. Pasan el verano encerrado en casa, y esa dicen, no es forma de vivir.

Los vecinos que han constituido una plataforma de afectados creen que hay muchos más casos de los que reflejan las cifras oficiales, más ingresados e incluso personas que han superado el contagio pero con secuelas importantes segun el portavoz de esa plataforma Juan José Sánchez

Dolores Prósper, Alcaldesa de la Puebla del Rio, confirma que es cierto que hay más casos de los que se están haciendo públicos porque solo se someten a análisis los mas graves. A pesar de que la Junta de Andalucía aseguró que este año no iba a ser tan grave como el brote ocurrido hace unos años, el miedo se instaurado entre los vecinos de este municipio. Su alcaldesa pide que se pongan en marcha las medidas necesarias para solucionarlo y anuncia una reunión mañana martes entre los técnicos encargados de la fumigación por parte del Consistorio junto a la Junta de Andalucía y la Diputación para analizar el problema e intentar cambiar la forma de fumigar con productos más agresivos contra los mosquitos pero que respeten el cultivo.

Según Prósper, el problema es que se fumiga en los alrededores de los arrozales y eso no es efectivo. Los vecinos dicen que llegaran al parlamento si es necesario y la primera edil reconoce que "hay miedo de acudir al pueblo y que hasta la economía se está resintiendo porque la gente por la noche no sale a tomar algo a las terrazas de bares y restaurantes y prefiere quedarse en casa.