¿Es posible vacunar contra la desinformación y aportar esperanza al periodismo?

El acto ha sido inaugurado por el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y el presidente del CAA, Domi del Postigo. Para del Postigo, “es muy necesario que se celebren encuentros como este ante el momento tan complicado que viven los medios de comunicación, debido principalmente a la influencia tan desbordante de las nuevas tecnologías, de las redes sociales o de la inteligencia artificial que sufrimos la mayoría de los ciudadanos. Una influencia cuyo origen es el mal uso que acabamos haciendo de esos tres elementos”.

La jornada, que lleva por título “Alfabetización Mediática: Vacuna contra la desinformación y esperanza para el Periodismo”, se celebra precisamente cuando esta autoridad audiovisual independiente de extracción parlamentaria celebra su vigésimo aniversario. El CAA cumple 20 años de funcionamiento defendiendo los derechos de la ciudadanía ante los posibles contenidos dañinos o ilegales que se emitan por “cualquier sistema de transmisión de sonido o imagen, independientemente de su forma de emisión o tecnología empleada”, como queda tipificado en el artículo 2.1 de la Ley 1/2004 de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

La asfixia del periodismo enredado

La primera mesa del día, bajo el provocador título "La asfixia del periodismo enredado. ¿A más comunicación menos periodismo?", ha contado con la participación de figuras como Teodoro León Gross, periodista y autor de La muerte del periodismo quien ha destacado que “todos los males del periodismo vienen de confundir información con comunicación”. Compartía mesa con Manuel Ángel Vázquez Medel, catedrático de la Universidad de Sevilla y primer presidente del CAA, quien expresó que “nunca hubiera imaginado que las redes sociales alcanzarían el nivel de degradación que padecemos hoy, no sólo en España, sino a nivel planetario. Pero hay esperanza para el periodismo, porque la humanidad, se empeña y sigue adelante, porque cada día hay miles de hombres y mujeres que hacen lo que tienen que hacer”. Y junto a ellos, Rosa María Molló, corresponsal internacional de RTVE y actual defensora de la audiencia en el ente público, lanzó una pregunta a los asistentes invitando a la reflexión, ¿Por qué tanta gente prefiere creer una mentira que circula por internet antes que una noticia elaborada con rigor y contraste que se publica en un periódico, firmada por un profesional del periodismo?

Seguidamente, se inició el debate con la mesa 2 titulada "Pezqueñines en la Red ante la (Des)información" reuniendo a especialistas como Charo Sádaba, investigadora en desinformación y decana de la Universidad de Navarra, quien defendió que tras muchos años de experiencia como docente ha podido confirmar con sus alumnos en el aula, que la alfabetización mediática funciona. Ella expresó un mensaje positivo: “No todo es lo mismo, es bueno saber distinguir”. Jacqueline Sánchez-Carrero, que es promotora del proyecto educativo Taller Telekids, aportó las experiencias vividas en los talleres que imparte a menores, donde enseñan de manera didáctica, como identificar noticias falsas. “Con las fake news no se juega. Si sospechas, no compartas”, confirmó. El pediatra y presidente de honor de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura, Joaquín Ortiz Tardío, expuso cómo afecta a la salud de los menores el mal uso de los dispositivos móviles. Bajo se criterio, les menores de 12 meses no deberían tener acceso a las pantallas. Destacó el fenómeno de los retos en TikTok, tan habitual entre los adolescentes, como una práctica de alto riesgo ya que actualmente España es el cuarto país del mundo en muertes por esta causa.

IAlfabetización. Todos para la IA e ¿IA para todos?

Tras una pausa de media mañana, la jornada se adentró en los desafíos tecnológicos con la mesa dedicada a la Inteligencia Artificial (IA), en la que participaron expertos como Ana Freire, ingeniera informática y fundadora del proyecto STOP IA contra el suicidio. “Detrás del 90% de los suicidios hay enfermedades mentales y principalmente la depresión suele ser la más frecuente. Utilizar la IA como herramienta para detectar usuarios con conductas suicidas es un ejemplo del buen uso de esta tecnología”. María Lázaro, directora de desarrollo y marketing en Adigital, animó a “volver a la raíz del periodismo, verificando la fuente y buscando el origen de la noticia que recibo”. Expuso que cada vez más los jóvenes utilizan herramientas de IA como ChatGPT para buscar información, dejando a un lado Google, que hasta ahora era el buscador más consultado. Y aportando datos de mayor cercanía territorial, Manuel Perera, director general de Estrategia Digital en la Agencia Digital de Andalucía (ADA) informó que “gracias a la ADA se ha creado una estrategia de Inteligencia Artificial en Andalucía, un instrumento clave para desarrollar el potencial de la IA en un entorno de gobernanza y de confianza.

La cuarta y última mesa, "Los vigilantes de la Red. 20 años regulando: ahora qué y ahora cómo", nos dejó una estampa nunca vista. Reunió a los máximos responsables de los principales organismos independientes reguladores del audiovisual en España y Europa. Carlos Aguilar, presidente del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, expuso que ya que Internet no tiene fronteras la problemática es bastante común en muchos territorios pero aún así, una de las dificultades que se encuentran es que hay determinados países que tienen huecos legales. Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), afirmó seguir velando por la protección de los derechos audiovisuales de los ciudadanos, trabajando en red, de ahí que alabara la oportunidad de participar en jornadas como esta. José María Vidal, presidente del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) y Xevi Xirgo, presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) defendieron el papel fundamental que obtienen los reguladores independientes del audiovisual en una sociedad como la de hoy, donde los contenidos audiovisuales están más presentes que nunca.

La clausura corrió a cargo del presidente del CAA, con palabras de agradecimiento a participantes e instituciones colaboradoras.