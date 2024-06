Nuevas protestas contra la Junta de Andalucía por no aplicar la ley de Bioclimaticación en las aulas

Han sido convocados por la plataforma Escuelas de Calor, con el lema "Aulas sí, saunas no" y "Con este calor en las aulas no entramos". En algunos donde se han instalado esos sistemas como el instituto el Molinillo de Guillena insisten en que no funciona correctamente y que además no se instalado en la ampliación del centro educativo.

En otros centros de la capital y la provincia, sus alumnos se negaron a volver a clase tras el recreo hace unos días por que dicen que el calor es insoportable. Insisten en denunciar que la Junta de Andalucía no ha aplicado la ley de Bioclimatización, sino un programa de climatización que apenas llega al diez por ciento de los centros. El gobierno andaluz por su parte dice que no puede ir más rápido y que en pocas semanas, sin especificar más, serán 454 los centros que estarán bioclimatizados. El problema es que quedan otros 2500, que el verano hace su entrada oficial en una semana y que esa ley entro en vigor hace 4 años. Hoy la consejera de educación Patricia del pozo a preguntas de la oposición en sede parlamentaria reconocía que el ritmo es el que es porque en 37 años de gobierno socialista, no se hizo nada

La plataforma Escuelas de Calor insiste que la ley es mucho más que la refrigeración adiabática ya instalada en algunos centros y , que viene a ser agua pulverizada porque es caro de mantener, y ese mantenimiento acabarán asumiéndolo los centros. Teresa pablo, portavoz de Escuelas de calor califica de "inadmisible" las palabras de la Consejera, ya que la ley de bioclimatización entró en vigor en 2020 y en ese tiempo se ha actuado en algo más de 450 centros de toda Andalucía, es decir unos 110 centros al año pero aun quedan más de 2500.

Sevilla, con 109 centros, es la provincia con más actuaciones de bioclimatización, pero en aquellos donde se ha actuado, tampoco funcionan correctamente. Se quejan también de la ley es mucho más que la refrigeración adiabática que es agua pulverizada por y denuncia que "serán los centros los que corran con los gastos de mantenimiento de esos sistemas"

En una semana entra el verano, evidetemente ya no va a cambiar nada pero seguiremos protestando "porque no tenemos otras herramientas".

Y otra protesta del sector educativo es la que protagonizaran los sindicatos ANPE, Ustea y CCOO. Se manifiestan esta tarde en Sevilla frente al Parlamento y en Granada para reclamar a la consejería que negocie una solución a la ratio excesiva en las aulas y al déficit de la plantilla de profesores muy envejecida lo que requiere según portavoz de ANPE, Antonio Brea un esfuerzo extra.