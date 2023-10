LA EMPRESA NIEGA LA ILEGALIDAD

Los tuk tuk turísiticos cin autorización para circular según el ayuntamiento

El ayuntamiento de Sevilla asegura que los nuevos tuktuk turísticos no tienen autorización para poder circular por la ciudad. Según fuentes municipales la empresa ya ha solicitado la licencia pero ahora tiene que pasar unos trámites administrativos por lo que mientras no la tengan, no pueden circular por la ciudad.

Juancho Fontán