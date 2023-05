Sindicato Médico Andaluz urge "propuestas serias" para atención primaria en su quinta jornada de huelga

Desde el SMA, su presidente Rafael Carrasco, el calendario de huelga del sindicato ha continuado con su quinta jornada debido a que "la situación en Atención Primaria sigue sin resolverse en Andalucía". "Tuvimos una reunión con la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Comité de huelga a finales del mes pasado, donde volvimos a reiterar unas peticiones para las que no hubo ni ha habido contestación, por lo que seguimos esperando a una nueva reunión en la que presenten una propuesta seria sobre la mesa", ha agregado.

Por otra parte, desde el SMA han reiterado que los médicos de Atención Primaria "siguen cobrando un complemento específico muy por debajo de su formación y responsabilidad". Asimismo, han subrayado que estos profesionales "cobran menos por este concepto que otras categorías inferiores y que los facultativos hospitalarios", y han añadido que en "muchas ocasiones deben añadir labores de administración a su proceder habitual, algo que dificulta en gran medida la realización de una buena praxis".

En este sentido, el presidente del SMA ha expuesto que la medida de limitación de agendas a 35 pacientes por jornada "no se estaba cumpliendo hasta principios de este mes, y, estando a día 10, seguimos sin tener datos fiables". Desde el sindicato creen que esta medida "aún no está implantada en Andalucía a nivel generalizado", pero han destacado que "hay que tener prudencia", ya que "no se puede afirmar nada con rotundidad hasta que no recopilemos datos fidedignos durante estos días".

En vistas a lo que consideran una "incomprensible la inacción del SAS" ante sus reivindicaciones, el sindicato ha remarcado que, "después de meses, sigue sin existir una vía para la prometida recalificación de la Carrera Profesional". "Un grave problema" al que se le añade, según han explicado, "la situación de abandono de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) / Dispositivos de Apoyo, que se mantiene y para la cual no hay propuestas de mejora", así como la "falta de transparencia" en los cálculos del Complemento de Rendimiento Profesional (CRP).

En esta línea, Carrasco ha señalado que la Administración "no ha hecho ningún esfuerzo económico para mejorar las condiciones de los médicos de Atención Primaria", y que "no tiene sentido el argumento de que las jornadas de tarde suponen dinero". Según ha explicado el presidente del sindicato, estas jornadas "no son un aumento retributivo, simplemente se trabaja más y por tanto se cobra más, como en cualquier profesión". "En otras comunidades sí que ha habido aumentos de 200, 300 o 400 euros mensuales, pero aquí no hemos visto propuestas de ese tipo", ha añadido.

Por su parte, los médicos andaluces asistentes a la jornada de huelga han destacado que "seguimos sin tener una actualización completa de los Puestos de Difícil Cobertura" y han mostrado su indignación ante la "evidente desigualdad retributiva" que poseen "en comparación con el resto de las comunidades autónomas", una reivindicación que mantienen desde hace meses.

Finalmente, desde el SMA han alertado de que "no hay más margen", ya que la reforma del sistema sanitario andaluz "debe ser inminente". "Esta Administración, con la que seguiremos negociando hasta donde nos permitan, debe tomar medidas urgentes, escuchar las reivindicaciones que llevamos exponiendo durante mucho tiempo y cumplir los acuerdos firmados sin actitudes traicioneras", han concluido.