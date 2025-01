Sevilla ya tiene presupuestos para 2025 con duras críticas de la oposición

El Pleno extraordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el proyecto de presupuesto de la ciudad para 2025 --que se eleva a 1.058 millones de euros--, con el apoyo del PP y de Vox, que ha votado a favor del mismo tras el acuerdo firmado el pasado 10 de enero con el Gobierno local.

Un pleno en el que los grupos de izquierda no han dudado en dejar títere con cabeza con duras críticas al gobierno municipal insistiendo en que lo que se ha aprobado hoy "son los presupuestos de la cesión de Sevilla a la extrema derecha".

Especialmente crítico ha sido el portavoz de Izquierda Unida Ismael Sánchez que ha asegurado que con este acuerdo "es difícil saber si pesa más el machismo de Vox o el odio a los sindicatos del PP", y ha dudado del pacto.

Un pleno bronco, con cuatro desalojos del público asistente, y con una concentración en Plaza Nueva de partidos de izquierdas de Sevilla, colectivos sociales y organizaciones, que han mostrado su rechazo a los presupuestos.

Las cuentas han salido adelante gracias a la abstención de Vox cuya portavoz Cristina Peláez ha relatado las enmiendas que les han aceptado los populares justificando por ejemplo que "el dinero que se le daba antes a los sindicatos ahora se va a destinar a mujeres víctimas de la prostitución. Asegura Peláez que "hoy empieza un nuevo tiempo en el ayuntamiento porque se destierran las políticas socialistas".

Peláez ha relatado en su intervención las enmiendas que les han aceptado los populares y ha recriminado a los grupos de izquierda "menos igualdad y más ayudar a las mujeres abandonadas" ha apuntado.

El Partido Socialista por su parte ha acusado a los populares de haber "convertido desde hoy a Sevilla en un tubo de ensayo de la ultraderecha" y de pactar con un partido dicen, "con ideologías machistas". Aseguran que el presupuesto no es más que "un juego de trilerismo" porque dicen que "se aumentan los ingresos sabiendo que no se va a recaudar lo previsto". El portavoz Antonio Muñoz al gobierno ha mandado un recado al alcalde a quien le ha dicho que "a partir de ahora, se olviden de contar con ellos".

Pero los populares aseguran que no hay ningún retroceso en las enmiendas que han aceptado de Vox a cuya formación han "agradecido" el apoyo con el que han hecho posible que las cuentas salgan adelante. El alcalde José Luis Sanz ha criticado a los grupos de izquierda que "no hayan participado en la negociación" y se ha defendido de las acusaciones que le señalan de convertirse en un partido de la ultraderecha. "No veo ningún partido de ultraderecha; sí veo que hay partidos que pactan con los herederos de ETA, que hay partidos que pactan con los independentistas o los nacionalistas que quieren destruir nuestro país. Sí veo partidos que cuestionan nuestra Constitución del 78", ha sentenciado.

Los dos grupos de izquierda han presentado enmiendas a la totalidad que han sido rechazadas. El pleno ha evidenciado además la división del ayuntamiento en dos bloques; el de la derecha y la izquierda.