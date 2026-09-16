Patrimonio aprueba la intervención en la bóveda de la Sala Capitular del Monasterio de la Cartuja

El ente provincial ha emitido informe favorable al considerar la intervención adecuada y compatible con la conservación de los valores del Bien. Aunque el estado general del edificio es bueno y la estabilidad estructural de la bóveda es correcta, presenta algunas patologías tanto en su interior como en su exterior a causa de las radiaciones solares, detalla la Junta en una nota de prensa.

De esta forma, la intervención prevista se dirige a mejorar las condiciones de la cara exterior frente al soleamiento y a su impermeabilización. La ejecución de los trabajos se prevé realizar en dos fases. La primera de consolidación estructural de la bóveda y, la segunda, la restauración de su decoración. La construcción de la Sala Capitular, concebida para las reuniones de importancia de los monjes, se realizó al mismo tiempo que el Claustrillo y el primero de sus tramos destaca por la decoración de la su bóveda; un testimonio relevante de la primera escultórica gótica en Sevilla.

El planteamiento de los trabajos se fundamenta en principios de recuperación y conservación de los materiales originales mediante la aplicación de tratamientos específicos de consolidación, limpieza y protección a fin de mejorar su resistencia frente a los agentes ambientales.

Por otro lado, el ente conservacionista ha informado a favor de las propuestas de intervención en cuatro lienzos de la Catedral de Sevilla: el de 'San Roque' y su marco, ubicada en la Puerta de la Campanilla; la pintura sobre lienzo 'Abraham y los tres ángeles', en la capilla catedralicia de Santa Ana, así como las obras 'La adoración de los pastores' y 'La adoración de los Reyes Magos'.

Los expertos que conforman la Comisión Provincial han considerado adecuados en análisis y conformes con los principios y metodologías comúnmente aplicados en las restauraciones de pinturas sobre lienzo de similares características. Al finalizar las actuaciones deberá presentarse memoria explicativa de las mismas.

ACTUACIÓN EN OSUNA

La Comisión Provincial de Patrimonio ha informado a favor de la propuesta de instalación en el compás del Santo Sepulcro, --en el entorno inmediato de la cabecera de la antigua Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción--, de una escultura en bronce de la duquesa de Osuna, Catalina Enríquez de Ribera, realizada por el escultor Guillermo Martínez Salazar, por entender suficientemente motivada su creación y apropiada la ubicación propuesta ya que no tendrá incidencia negativa en la percepción y valoración del BIC en el que se va a integrar.

Con esta escultura, el Patronato de Arte de Osuna quiere conmemorar el cuarto centenario de la donación, por parte de Catalina Enríquez, de un conjunto de diez cuadros de pintura napolitana entre los que destacan cinco lienzos de la primera etapa del pintor José de Ribera y que constituyen un hito de la pintura barroca.

Respecto a las demás actuaciones esbozadas en el documento presentado, cabe recordar que deberán ser autorizadas aquellas que supongan cambio o modificación en el BIC previa presentación del correspondiente proyecto.

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

El ente provincial ha emitido informe favorable sobre la modificación de las normas subsidiarias municipales de Valencina de la Concepción para la incorporación del Sistema General de Espacios Libres de La Pastora, aprobado inicialmente tras considerar que se han identificado adecuadamente los dos BIC incluidos en el ámbito el Dolmen de la Pastora y su entorno del Conjunto Dolménico de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, y parte del Subsector ZA-IB de la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán.

Así, ha estimado como compatible con la protección de los valores de ambos BIC y su disfrute colectivo, la ordenación propuesta de la parcela como Sistema General de Espacios Libres para la instalación de un parque público, ya que contribuirá a la puesta en valor del patrimonio arqueológico, así como su difusión y acercamiento a la ciudadanía.

No obstante, ha recordado que para la ejecución del parque público se deberán tener en cuenta las instrucciones particulares contempladas en los respectivos instrumentos de inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía de estos bienes.

Asimismo, se ha informado de que cualquier intervención sobre los BIC requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico y se deberán contemplar medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva. Para la protección del patrimonio arqueológico, se requerirá autorización o comunicación previa de la Consejería competente para todos aquellos usos del suelo y actividades que impliquen remoción de terreno, así como la obligatoriedad de notificar la aparición de hallazgos casuales.

LOS MOLARES Y VILLANUEVA DEL ARISCAL

Este órgano de la Junta de Andalucía ha visto como favorable el proyecto de ampliación de las Bodegas Góngora de Villanueva del Ariscal por no suponer afección negativa sobre este BIC. La actuación propone la ampliación del conjunto de las Bodegas Góngora, añadiendo tres parcelas contiguas hacia la Calle Cristo de la Vera Cruz, rehabilitando las dos viviendas hacia la calle y ampliando hacia el interior de las parcelas, construyendo dos nuevos volúmenes, alojando una pequeña área de aparcamientos en la parcela con condición de solar.

Estos volúmenes delimitan un área libre central de planta trapezoidal, en la que se ubica una zona ajardinada y una piscina, junto al flanco este en el que se ubican las antiguas bodegas. Además, se dota de nuevos usos a estas parcelas, en relación con el núcleo principal ya rehabilitado, encajando en el esquema de implantación global con una lógica uniforme y de integración con las antiguas bodegas.

Por ello, se considera que la actuación es respetuosa con los valores del BIC. En Los Molares, se ha informado a favor de la adaptación de la cafetería del Hogar del Pensionista, construido a finales del siglo XX dentro del recinto del Castillo. La actuación se centrará en adaptaciones menores del interior, sin suponer una afección al BIC Castillo de los Molares.