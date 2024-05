Moreno asegura que "no hay acuerdo político" con Vox y que Sanz "seguirá gobernado en minoría"

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, le ha trasladado, en una conversación que mantuvieron ayer, que no hay "ningún acuerdo político" con Vox en el ayuntamiento de la capital y que su intención es seguir gobernando "en minoría", puesto que el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta.

"Una cosa es una conversación puntual sobre un presupuesto y otra cosa un acuerdo político", ha indicado Moreno, quien ha instado a Vox a que "enseñe" el supuesto acuerdo del que habla. "A mí no me consta que haya ningún tipo de acuerdo político. Por supuesto, por escrito no hay ninguno, si no, que lo enseñé, y verbal, tampoco lo hay", ha recalcado.

Ha agregado que la intención del alcalde es "seguir trabajando en minoría", y ha indicado que se echa en "falta" un PSOE que ayude a "desbloquear" la situación presupuestaria del ayuntamiento.

Vox insiste

Vox ha insistido este martes en la existencia de "conversaciones" con el PP para formar parte del gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, a pesar de la negación de los 'populares', aunque sí admiten que aún no han cerrado acuerdo alguno.

Los de Santiago Abascal recalcan que la negociación para integrarse en el Ejecutivo municipal, que el PP ostenta en minoría, se lleva a cabo desde las elecciones del 28M, pero los 'populares' lo han negado repetidamente.

En esta línea se ha expresado este martes la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que ha subrayado que "las conversaciones están bien encaminadas". Eso sí, ha reconocido que, por el momento, no hay ningún acuerdo ni pacto firmado en virtud del cual Vox vaya a entrar en el Ayuntamiento de Sevilla.