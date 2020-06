Un juez anula las oposiciones de la Policía Local y ordena a 56 agentes repetir el examen

un opositor denunció irregularidades

El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla ha anulado la oposición convocada por el Ayuntamiento de Sevilla en 2012 para cubrir 56 plazas de la Policía Local, así que los agentes tendrán que repetir el examen. El juez considera que se produjeron irregularidades, estimando así parcialmente la impugnación de un opositor que denunció la filtración del contenido del examen teórico y la solución propuesta por el tribunal. El portavoz del sindicato de la policía local Luis Val, ha dicho en Onda Cero que en su opinión esto no afecta a la reputación del cuerpo y que "no macha" su imagen porque la sentencia no señala a nadie en concreto sino que apunta a una "generalidad". Val baraja además la posibilidad de que los agentes recurran la sentencia, que no es firme.