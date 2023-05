Los Grammy Latinos se celebrarán el 16 de noviembre en FIBES

La Academia Latina de la Grabación® ha anunciado que, por primera vez en la historia de la organización, la 24.a Entrega Anual del Latin GRAMMY® se realizará desde el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES), en Sevilla, España.

El anuncio también señala el comienzo oficial de una asociación de tres años entre La Academia Latina de la Grabación y la Junta de Andalucía, que patrocinará la 24.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, la Semana del Latin GRAMMY®, y varios eventos de La Academia Latina en la comunidad. Además, Sevilla se une a la celebración como ciudad anfitriona de todos los eventos de la Semana del Latin GRAMMY de este año, que tendrán lugar antes de la entrega de los Latin GRAMMYs®.

La Semana Latin GRAMMY de este año incluye la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase -que reconoce a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista- y una recepción para los nominados, entre otros.

La retransmisión será producida por TelevisaUnivision en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE).

“Es un honor celebrar nuestra Semana del Latin GRAMMY en Sevilla, ratificando así nuestro compromiso de elevar la música latina y a sus creadores en todo el mundo. Estamos convencidos de que será una celebración memorable”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

“Estamos entusiasmados de producir los Latin GRAMMYs por primera vez este año en España, y en una nueva colaboración con la prestigiosa RTVE”, dijo Ignacio Meyer, presidente de U.S. Networks de TelevisaUnivision. “Este es un momento extraordinario para la música latina a nivel mundial y estamos seguros de que esta asociación con RTVE, y la pasión y energía que Univisión aporta al programa, harán historia y ofrecerán una experiencia inolvidable para el público que ama y disfruta de la música alrededor del mundo”.

El Latin GRAMMY es el preeminente galardón internacional y el único otorgado entre pares que celebra la excelencia en la música latina en todo el mundo. Se anunciarán los nominados de la 24.a Entrega Anual del Latin GRAMMY el martes 19 de septiembre de 2023.

Entre otras fechas importantes de camino a La Noche Más Importante de la Música Latina™ están:

27 de julio - 7 de agosto de 2023: Primera ronda de votación

29 de septiembre - 23 de octubre de 2022: Ronda final de votación