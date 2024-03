El campo reclama "más controles" a los productos que vienen de terceros países

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla han retomado este miércoles, 20 de marzo, las movilizaciones del sector agrario en la provincia con un bloqueo en el Puerto de la ciudad hispalense, donde han exigido un "gran acuerdo"que ponga freno a "la destrucción de un sector estratégico como es el agrario y que lo proteja frente a la entrada de terceros países".

Unos 200 agricultores partían a las 09.00h de la mañana por la carretera industrial del Puerto en una manifestación pacífica y custodiados por un amplio dispositivo de efectivos de la unidad antidisturbios de la Policía Nacional. Detrás de una pancarta en la que se puede leer ‘Por un campo vivo’ han protestado esta vez por las importaciones de productos que vienen de terceros países.

Según Ricardo Serra presidente de Asaja Sevilla y Andalucía, "no se entiende como pueden entrar naranjas de Egipto a más de la mitad de precio mientras que los agricultores de la provincia no pueden vender las suyas". Pero según Serra, "las importaciones no son el único problema". "El problema es también la política agraria comunitaria que es absolutamente burocratizada, las cláusulas espejo o que hacen falta que se tomen medidas fiscales" apunta Serra.

En esta concentración de hoy han exigido que se haga una revisión de los acuerdos comerciales, que se fijen las cláusulas espejo y que se cree una única autoridad de control para todos los puertos que vigile qué entra y en qué condiciones, para que de esta forma se prohíba la entrada de aquellos productos que no cumplan con las condiciones de producción europeas. Según Miguel López, secretario general de COAG Andalucía "está entrando mercancía que le ponen el sello de Andalucía y después la venden como si fuera nuestra".

Dice López que los productos que entran de terceros países vienen "contaminados" porque asegura "utilizan productos fitosanitarios que en España están prohibidos" y ha sido tajante "lo que nos están metiendo no se lo daría a mis nietas en mi puta vida"

Ahora durante la Semana Santa pararán sus protestas, pero aseguran que volverán después con más fuerza.