Sin acuerdo la reunión de los trabajadores de la grúa municipal

En la reunión de este martes, según el comité de empresa, los mediadores del Sercla habrían propuesto que "hasta tanto se dictase la correspondiente resolución, se aplicará el convenio sectorial de la actividad de Andalucía, aplicando a los trabajadores subrogados un plus no compensable ni absorbible, por las diferencias retributivas entre ambos convenios; la regularización de las mensualidades y nóminas de febrero y marzo y un incentivo a toda la plantilla de gruístas de hasta 500 euros al mes".

No obstante, aunque la empresa habría aceptado este plan, el comité no ha accedido a esta propuesta, principalmente al contemplar el convenio sectorial de la actividad de Andalucía y no el convenio colectivo de empresa, si bien para el jueves de esta semana hay prevista otra reunión.

SERVICIOS MÍNIMOS

En este contexto, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha dictaminado, en una resolución recogida por Europa Press, que los servicios mínimos "se llevarán a cabo por una grúa, con la retirada ordenada por autoridad competente, de los vehículos que obstaculicen la circulación vial y los que ocupen las plazas de aparcamiento reservadas a las personas con discapacidad y su traslado al depósito municipal".

El Ayuntamiento de Sevilla, de su lado, ha formulado un recurso de alzada ante dichos servicios mínimos, considerando que los mismos "no se adecuan al Plan de Coordinación Específico para la Semana Santa ni, por tanto, a las medidas de seguridad para un evento de tan masiva afluencia".

Para la convocatoria de huelga, el sindicato avisa de que la unión temporal de empresas (UTE) Grúa Sevilla, nueva adjudicataria de este servicio municipal y encabezada por el Grupo SSG, "no se ha subrogado de las condiciones laborales de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, limitándose a darles de alta en la seguridad social acogiéndolos a un convenio colectivo diferente (convenio colectivo andaluz de grúas móviles autopropulsadas) y no al convenio colectivo de retirada e inmovilización de vehículos, depósito y gestión de cobros de la grúa municipal de Sevilla (...), con la evidente pérdida de derechos tanto económicos como sociales que todo ello conlleva".