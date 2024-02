William Carvalho declara, sin medidas cautelares y entrena con normalidad

Durante su comparecencia judicial, según han informado fuentes del caso, el jugador habría negado toda agresión sexual, explicando que sólo ha tenido dos contactos con su denunciante, uno primero en Ibiza y el segundo en Sevilla el pasado 9 de agosto, manteniendo en ambos casos relaciones plenamente consentidas por ella. En su comparecencia judicial ha participado además por videoconferencia el letrado de la mujer denunciante, que habría prestado declaración la semana pasada para ratificar la denuncia.

Tras escuchar la comparecencia del futbolista, el Juzgado de Instrucción número nueve no habría acordado medidas cautelares respecto al mismo, según tales fuentes.

El jugador, tras declarar durante algo menos de media hora, abandonó el juzgado rumbo a la Ciudad Deportiva del Betis, donde ha estado ejercitándose con normalidad con el resto del primer equipo. En el Betis, no descartan un posible traspaso del futbolista en los próximos días al fútbol turco, donde el mercado sigue abierto hasta el 9 de febrero.