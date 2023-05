Suso, en Onda Cero: "No he corrido nunca..., no voy a correr ahora"

Para Suso, "el Girona estuvo bien y nosotros un poco espesos pero tuvimos ocasiones para empatar". No obstante, el descenso continúa a diez puntos con seis partidos por disputar. "El principal objetivo es salvarse. Hasta que no esté matemáticamente cumplido, hay que seguir sumando·, ha indicado.

Respecto a las palabras de Mendilibar hace un par de semanas, cuando manifestó que para jugar como extremo derecho debía "correr más", el jugador gaditano ha comentado que "hablamos y le dije que no me gustó porque, sinceramente, si te digo la verdad, yo nunca he corrido. Tampoco voy a correr ahora. Yo corro con la pelota. No puedo correr lo mismo que Fernando. Cada uno tiene sus características y sus condiciones. Él lo dijo para motivar más que para otra cosa. Es muy buen hombre y está todo solucionado".

Por otro lado, ha hecho referencia a la etapa de Sampaoli, al que no ha dejado en buen lugar. "Lo que yo viví antes no lo he vivido antes en mi carrera. Han sido cosas tan particulares, tan raras... Dependes de los resultados..., si sale bien, pues mira... Lo de antes era algo muy raro. El fútbol es mucho más fácil. El tipo de entrenamiento, el sistema, la manera de jugar... Con los futbolistas que tenemos, no había que inventar mucho", ha afirmado el algecireño.