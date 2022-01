El Sevilla se quedó a medias en Valencia

Los nervionenses disfrutaron de las ocasiones más claras del partido, sobretodo en la primera mitad, mientras que en la segunda el partido fue más físico, las oportunidades fueron menores aunque el debutante mexicano Tecatito pudo dar el triunfo al Sevilla en el tramo final del partido



El partido se torció muy pronto para el Valencia y en la primera aproximación a portería del Sevilla Diakhaby se marcaba gol en propia puerta al intentar que el pase de Montiel no llegase al segundo palo donde Rafa Mir ya estaba preparado para el remate.



Pero las desgracias no acabaron ahí para el cuadro local, el árbitro anulaba bien un gol de Gayà por fuera de juego y un minuto después se retiraba lesionado el meta neerlandés Jasper Cillessen, que poco antes había evitado el segundo del Sevilla remate de cabeza de Ocampos.



El equipo andaluz hacía mucho daño a la contra, sobre todo por la banda derecha, y Bordalás decidió reforzar su atípica línea medular adelantando la posición del central Diakhaby. El movimiento táctico fue efectivo, ya que el Valencia se hizo dueño del partido y se lanzó con empuje en busca del empate.



Pero seguía siendo el Sevilla el que daba más sensación de peligro y en la recta final del primer tiempo, Mir le ganó el cuerpo a cuerpo al joven debutante Christian Mosquera y su disparo salió repelido por el poste. Del posible 0-2 se pasó al empate, tras una gran asistencia de Gayá que cabeceó a bocajarro Guedes, para firmar su octavo tanto en la temporada.



Tras el empate, el partido se ensució después de un rifirrafe entre Gayà y Montiel, que subió de revoluciones el choque en los minutos finales del primer acto.



El paso por los vestuarios fue aprovechado por el Sevilla para sustituir al revolucionado Acuña por Joan Jordan, mientras que Bordalás recomponía su equipo al dar entrada a Lato y doblar también el lateral en la banda izquierda y devolver a Diakhaby al eje de la defensa.



El Valencia exhibió una presión alta asfixiante que complicó mucho la salida del equipo sevillista, incapaz de asomarse con el balón controlado a las inmediaciones del terreno valencianista hasta que sobrepasado el ecuador del segundo acto, los locales comenzaron a acusar el esfuerzo físico.



En el último cuarto de hora, ambos técnicos dieron un mensaje ofensivo a los suyos dando entrada al Tecatito Corona, que debutaba en LaLiga, en las filas hispalenses y del ariete brasileño Marcos André por los 'chés'.



Precisamente el mexicano pudo dar el triunfo a su equipo en el minuto 85, pero su remate por encima de la salida del meta Domenech salió fuera. El capitán valencianista Gayá fue expulsado por doble amonestación en el minuto 88, lo que motivó que el Sevilla se volcará en busca de un triunfo 'in extremis', para ponerse a dos puntos del líder Real Madrid, que finalmente no llegó.



Ficha Técnica:



1. Valencia: Cillessen (Domenech, m.18), Thierry (Marcos André, m.76), Christian (Lato, m.46), Alderete, Diakhaby, Gayà; Foulquier, Musah (Racic, m.86), Guillamón, Hugo Duro y Guedes.



1. Sevilla:Javi Díaz, Montiel, Rekik, Diego Carlos, Acuña (Jordan, m.46); Fernando, Rakitic, öliver Torres; Ocampos, Mir y Papu Gómez ( Tecatito Corona, m.74).



Goles: 0-1, m.7: Diakhaby, en propia puerta. 1-1, m.44: Guedes.



Árbitro: César Soto Grande (C. Riojano). Amonestó por el Valencia a Lato y expulsó a Gayà, por doble amonestación (m.89), y por el Sevilla a Acuña, Óliver y Montiel.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga disputado en Mestalla ante 26.049 espectadores.



Se guardó un minuto de silencio y los jugadores del Valencia lucieron brazalete negro en memoria de Cayetana y Vera, las dos niñas fallecidas en un trágico accidente en una feria navideña en la localidad valenciana de Mislata.