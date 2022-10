Sampaoli, sobre los fichajes: "Tenemos que elegir bien"

De momento, según ha podido saber Onda Cero, ya ha habido contactos para el regreso de un Lucas Ocampos que está jugando muy poco en el Ajax y para fichar al centrocampista del Marsella Gerson Santos, que estuvo a las órdenes de Sampaoli en el conjunto galo hasta hace poco y al que tuvo Monchi en la Roma.

En cuanto a la competición, el Sevilla recibe este sábado al Rayo Vallecano con las bajas de Nianzou, Tecatito, Fernando y un En-Nesyri que, según el entrenador argentino, "no tiene una lesión tan importante como se podía pensar. En una semana podría estar listo". Bono, que no ha podido entrenar estos días por un problema en los isquiotibiales, ha entrado en la convocatoria pero podría dejar su sitio a Dmitrovic. Y en el caso de Isco, no está al cien por cien por esas molestias en el tobillo derivadas de la entrada que le hizo Kocholava en el último minuto del partido de Champions, pero va mejorando y ha entrado en la lista.

Sampaoli admitió que "el Rayo es un equipo muy agresivo, de mucha intensidad y eso lo hace incómodo para cualquier rival. Ante el Atlético acaba empatando al final y es persistente, con convicciones, organizado y con fortalezas ofensivas. Va a ser difícil para nosotros porque jugamos ante un equipo consolidado y nosotros estamos en ese proceso. Ahí está la gran diferencia. Esto es más difícil de lo que parece porque hay que generar la consolidación de un grupo sobre una idea nueva en mitad de una competición, contra rivales ya consolidados". El de Casilda explicó en sala de prensa que ve buena evolución en los jugadores, de cara a conseguir que lleven a efecto su idea de fútbol: "La idea es tratar de llegar a campo rival con menos pases, convivir mucho tiempo en él y generar más que el rival. Que los delanteros rivales estén lejos de mi portería. En esos tips estamos empezando a construir. Cuando logremos tres o cuatro tips avanzaremos para seguir funcionando, pero hasta que no encontremos la base nos tendremos que parar ahí".