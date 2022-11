Sampaoli y el City: "Es importantísimo y trascendente"

Antes del entrenamiento en el Etihad Stadium, Sampaoli destacó este martes en rueda de prensa que, sin olvidar la realidad en la que se encuentra su equipo -que caerá a la Liga Europa al tener asegurado la tercera plaza, pero en zona de descenso en LaLiga-, tratarán de que este encuentro les pueda servir "de impulso" y salir "potenciados, como ocurrió en Dortmund" (0-0).

"Mañana es un día para consolidar una idea. El equipo no ha tenido regularidad en esa unidad colectiva que te permita salir de una situación incómoda. La asimilación colectiva (del juego) la hemos logrado sólo a ratos, y en eso tenemos que centrarnos a corto plazo", manifestó el preparador sevillista.

Indicó que son conscientes "de las diferencias" que hay entre el City y el Sevilla, y que tratarán de "minimizarlas", y elogió al técnico rival, Pep Guardiola, porque en su "proceso con este equipo ha logrado una diferencia muy grande contra cualquiera", más allá de los títulos, por haberle dado "una regularidad que ningún equipo del mundo tiene".

Tras reconocer que, además de en este encuentro, también piensa en el derbi del domingo contra el Betis y que han preparado los dos "en paralelo", dejó entrever que hará rotaciones, pero más por la situación del equipo y la carga física de algunos jugadores que "no tienen reemplazo" que mirando al duelo de rivalidad sevillana.

El técnico de Casilda añadió que su "responsabilidad" es "hacer lo mejor para el club", ya que "hay jugadores que están jugando en una posición que no es la suya, otros que están lesionados y que han viajado, pero no van a ser de la partida, y nos encontramos con un desequilibrio en distintos lugares del campo, pero tampoco sería normal venir a jugar contra el mejor equipo del mundo como si el partido no existiera".

Subrayó, además, que les "puede dar la posibilidad de seguir creciendo en esta etapa tan complicada del club" en la que necesitan "afianzar situaciones colectivas", con lo que el duelo contra "un equipo muy importante" como el City les puede servir de preparación para el "desarrollo de complejidades de cara a los dos partidos que vienen de Liga", ante el Betis y la Real Sociedad.

Sampaoli admitió que en LaLiga tienen por delante esas "dos 'finales' el domingo y el miércoles, contra muy buenos equipos", y que si hacen "un buen partido" en Mánchester también puede servirles de "avance" para encarar esas citas ligueras y tener "la posibilidad de salir de la situación incómoda" actual.

"Cuando el equipo no se agarra a una forma, se desordena y se expone, el rendimiento baja. Hay un desgaste físico y emocional. Arreglar eso en dos o tres días, sin entrenamientos, se hace muy complicado", indicó el argentino, que, preguntado por el canterano Carlos Álvarez, apuntó que no cree que debute aún porque, aunque "tiene una condición y puede tener futuro o no", deben evaluarlo y "no va a ser la solución" del equipo.

Además, cuestionado por un posible interés del Sevilla en el delantero uruguayo Luis Suárez, dijo que no tiene "ni la menor idea".