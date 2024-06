Ramos: "No culpo al club de nada, es una decisión personal"

El defensa camero ha querido dejar claro que "este es un amor para toda la vida. El que dude de mi sevillismo se ha perdido mi último año. Es una decisión personal y familiar. Hay que saber cerrar ciclos. Me voy sin haber hablado de dinero ni cuando llegué ni ahora". En la sala de prensa del Sánchez Pizjuán, Ramos ha afirmado que "no culpo al club de nada, yo tenía pensado estar un año y luego, dependiendo de sensaciones, ver que pasaba. Estoy agradecido por los mensajes de cariño y triste porque es una despedida. Yo vine por dos cosas: homenajear a Puerta, Reyes, a mi abuelo y a mi padre, y demostrar mi sevillismo. Quería cerrar una herida abierta". Además, ha agradecido a la afición el buen recibimiento y el apoyo durante todo el año. "Estoy muy agradecido a toda la gente del club. Y también quería agradecer a mi familia, un pilar básico en toda mi carrera, en los momentos buenos y en los malos. Y cómo no quería agradecer al sevillismo, a nuestra afición, por el apoyo y por ayudar a sentirme como en casa cada vez que he saltado al Ramón Sánchez-Pizjuán. Les agradezco también que me hayan perdonado mis errores y que me hayan demostrado ese cariño", declaró.

Para aclarar el motivo de su marcha, aseguró que "he intentado ayudar lo máximo posible, pero ya es el turno también de otros jugadores, para que adquieran jerarquía. Me voy con la conciencia bien tranquila. He cumplido mi contrato, que ponía un año. Es mi derecho y el de mi familia. Entiendo a la gente, pero soy un tío que nunca se baja del barco".

Por su parte, el presidente José María del Nido Carrasco quiso despedir a Sergio dándole las "gracias por tu profesionalidad, por tus 37 partidos, tus siete goles, por tu liderazgo, por tirar del carro en una temporada tan complicada. Gracias por rechazar una oferta once veces superior a lo que cobraste este año en el Sevilla. Gracias por esperar hasta después del cierre del mercado con el riesgo que asumiste de quedarte sin equipo. Gracias por pedir el brazalete de capitán cuando venían las cosas mal dadas para representar al Sevilla y gracias por hacerlo por tu sevillismo. Aún recuerdo el día que nos vimos en tu finca tu hermano, tú y yo, y con los ojos encendidos me dijiste que querías volver al Sevilla, que querías cerrar una herida que tenías, que querías reconciliarte con el sevillismo, que querías que tu abuelo descansara en paz y que tenías mucho fútbol y lo has demostrado. Me quedo con lo positivo de haber podido disfrutar de Sergio. Reiterarte las gracias en mi nombre y en el del Sevilla. El Sevilla es tu casa y siempre tendrás sus puertas abiertas".