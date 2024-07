Rafa Mir y su dura crítica: "El Sevilla está muy desorganizado"

En esta especie de documental da su versión sobre las dos veces que estuvo a punto de ir al Valencia, cargando contra Orta y Del Nido Carrasco. "Pactamos unas condiciones con el Valencia. Hablamos con Víctor Orta en su despacho para irme y ellos ponen unas condiciones. El Sevilla, en el último momento, las quiere cambiar. Dicen que ahora no, pero yo les decía que me habían dado la mano, que me dejaran decidir", explicó. Luego, en enero, "me comunican que han llegado a un acuerdo. Pero me llama Corona (director deportivo del Valencia) y me dice que les han cambiado las condiciones, que se van a retirar. Del Nido Júnior fue el que cambió las condiciones. Veo normal que se salieran de la operación".

El futbolista cartagenero se ha quejado amargamente de la actitud y la gestión que hizo el Sevilla de aquella situación. "No puede ser que cambies las condiciones al pasarlas al papel. Fui al estadio a quejarme y hubo palabras más altas que otras. Hay que tener respeto por tu palabra y no cambiarla. Esa desorganización que tenemos dentro del club es muy marcada. Ha pasado con otros jugadores y esto es un claro ejemplo de cómo funciona", declaró.

También ha criticado el trato recibido por parte de Quique Sánchez Flores, del que dice que "venía orquestado desde arriba. Tuvo unas declaraciones que no me gustaron y se lo hice saber en la primera reunión que tuve con él. Siempre he trabajado al máximo, ahí están los datos del GPS".

Rafa Mir ha contado que "no salí a hablar antes porque no era momento de desestibilizar más el barco, que ya estaba desestabilizado desde arriba. Trabajar así es muy complicado. Hasta Ramos, Navas o Rakitic me decían que no entendían lo que estaban haciendo. Lo mío es solo un ejemplo, pero podemos ver lo que ha pasado con Ramos, con Navas... Espero que se solucione de la mejor manera por el bien del sevillismo".