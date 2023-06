El póker brasileño del Betis, en Onda Cero: pletóricos donde fueron felices

Marcos Assunção (143 partidos y 29 goles como verdiblanco), que tuvo la oportunidad de clavarle una falta directa a un ‘colaborativo’ Pepe Reina durante el choque, comentó que “estamos viejos pero Joaquín se ha acordado de nosotros. Es una satisfacción muy grande poder jugar de nuevo en el campo del Betis”.

Denilson de Oliveira (207 encuentros, 15 tantos), el principal ‘showman’ en el césped, indicó que “Joaquín me ha regalado una noche especial. No me quería ir del césped. El ratito que he estado en el césped, lo he hecho bien. He vivido de todo en esta ciudad donde llegué con 19 años. La afición siempre me ha querido. La despedida de hoy la voy a llevar en mi corazón”.

Ricardo Oliveira, que anotó 33 goles en 62 partidos con el Betis, no escondía su alegría. “Es muy especial volver a este campo donde fui muy feliz. Jugué hasta febrero de este año y ahora, a dedicarse a otras cosas del fútbol”, dijo tras volver a marcar el tercer tanto del combinado bético en el amistoso.

Por su parte, para Edu Schmidt, que jugó cinco años en el Betis, sumando 159 partidos y 40 goles, “merece todos los esfuerzos poder estar aquí en esta fiesta con un compañero más especial como Joaquín”.