Planes se va del Betis "por responsabilidad profesional y familiar"

En el Al-Ittihad va a cobrar más de 8 millones de euros limpios en 3 años. De ahí lo de la "responsabilidad familiar", que dice Planes en su comunicado de despedida, en el que califica su marcha de "dolorosa" y entiende "que pueda sorprender". Ha decidido "afrontar el reto de vivir una nueva experiencia laboral en un fútbol emergente" y quiere "agradecer el cariño de todos. Llevo muchísimos años en el fútbol y me ha apasionado la magnitud y la fuerza que tiene esta entidad. Desde el primer día sólo he tenido facilidades por parte de todos los trabajadores del Club. Si algo quiero destacar es el gran valor humano de toda la gente que integra la familia verdiblanca, desde el entrenador hasta cualquier trabajador del Betis. Ese mismo cariño lo he sentido en las calles de Sevilla por parte de los aficionados béticos, valorando el trabajo que hemos hecho durante estos meses. Para mí ha sido un enorme placer trabajar con Manuel Pellegrini y los miembros de su cuerpo técnico. Quiero destacar el gran grupo humano que hay en nuestra primera plantilla, que seguro conseguirá los objetivos marcados para esta temporada. Muchas gracias a todos ellos. Por último, a la afición sólo me queda decirles que son lo mejor que tiene el Real Betis Balompié y que sigan apoyando al equipo con la misma pasión en todo momento. Será imposible olvidar el ambiente que he vivido en el Estadio Benito Vilamarín. Muchas gracias y Mucho Betis", termina Ramón Planes.

Han sido 8 meses en los que ha invertido para el Betis 15,5 millones de euros y ha ingresado con sus operaciones más de 53 millones. Planes llevó al club verdiblanco a Isco, Roca, Ayoze o Chadi Riad, aunque luego llegaría la venta postrera de Luiz Felipe, que dejaba la defensa en cuadro (decisión del club por cuestiones económicas). La entidad saudí paga los 500.000 euros de su cláusula de rescisión y ahora el Betis debe suplir, en pleno mercado invernal, a la principal figura deportiva. Es un problemón de dimensiones considerables perder al director deportivo con 20 días de mercado por delante. El club intenta mantener la línea de trabajo que llevaba y, lo que es más importante, intenta que el mayor número de colaboradores de Planes se queden en el Real Betis. Pellegrini rechazó a Arabia, Planes no.