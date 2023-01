Pellegrini mira adelante tras una semana "dura, frustrante y de amargura"

El técnico verdiblanco reconoce el mazazo de las fallidas tandas de penaltis para el vestuario. "Sin lugar a dudas, pese a los buenos resultados que llevamos durante la temporada, ha sido una semana dura, frustrante y de amargura. Nosotros somos competitivos y queremos seguir adelante en todas las competiciones", ha indicado. No obstante, no cree que deban hacer más hincapié en la preparación de los lanzamientos desde los once metros para futuras eliminatorias, por ejemplo en la Europa League. "Los penales no se preparan. Los jugadores los tiran siempre en los entrenamientos. Está la presión y el cansancio del día del partido que es lo que afecta al jugador. No es comparable", ha argumentado el técnico bético.

Respecto al Espanyol, al que se mide el Betis este sábado a las 16.15 horas, Pellegrini ha señalado que "es un equipo complicado, áspero en los partidos, que aprieta mucho. Tiene la garantía de jugar de local. Tiene bueno jugadores. Quizás lleva una campaña no muy importante hasta el momento, pero viene de empatarle al Barcelona y de ganarle al Getafe. Va a ser un rival muy complicado".