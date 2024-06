Ofrecen a Ayoze al Barça

Y por si acaso, agentes e intermediarios están contactando con clubes para explicarles que Ayoze ahora mismo es una ganga. Mundo Deportivo publica que el atacante tinerfeño ha sido ofrecido al Barcelona por si finalmente sale Vitor Roque. El Betis está negociando para subir el sueldo a Ayozé Pérez y subir esa cláusula a una cantidad que rondaría los 12 millones de euros. Y si alguien se sorprende de que tenga esa cláusula tan baja, lo ha explicado Ramón Planes, que fuera director deportivo del Betis en esa época, en una entrevista concedida a Relevo. "La negociación para firmar a Ayoze fue la más complicada entre todos los fichajes que hicimos. Fue muy, muy, muy duro, porque tenía otras ofertas importantes, de más dinero. Si tiene una cláusula baja o no, bueno, en la negociación era tener a Ayoze o no tenerlo, eso es así". Así que, entre firmarle con una cláusula baja o no firmarle, el club heliopolitano optó por aceptar esos 4 millones y luego ya se vería por donde discurría el asunto. El Betis intenta ahora subir esa cantidad, pero si no... un atacante, no delantero centro, que firma 11 goles y que aporta muchísimo al equipo, es un auténtico caramelo. Veremos.