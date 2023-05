Monchi, en Turín: "El empate no es mal resultado"

Según Monchi, "vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Evidentemente, un empate no es un mal resultado. Tenemos que competir, que el equipo utilice sus mejores armas, que sea un equipo compacto y a partir de ahí veremos cómo se desarrolla el partido".

El director deportivo nervionense ha valorado, además, al rival. "Conociendo a la Juve, va a ser difícil que podamos hacer nosotros cinco goles. Ellos te dan pocas oportunidades, se equivocan poco y no te regalan nada, por lo que todo lo que consigamos lo vamos a tener que construir. Esperemos estar mejor defensivamente que en Manchester, más al nivel del partido de vuelta y vamos a ver qué pasa. Luego el fútbol te sorprende cuando menos te lo esperas. De la Juve me preocupa todo, sobre todo su calidad individual porque tiene jugadores de calidad, me preocupa su madurez y que a nivel táctico, cuando ellos están metidos es un equipo muy difícil, como se vio ante el Atalanta", ha afirmado.