Monchi, sobre Rakitic: "No hay ningún movimiento"

El gaditano ha explicado que "no hay ninguna negociación con el Barcelona por Rakitic. He leído un deseo de Iván de volver algún día al Sevilla. Y le agradezco sus palabras y su interés en volver, pero ahora mismo hablar de mercado es, como mínimo, arriesgado. No se puede decir que estamos interesados en nadie porque es poco realista". Ha sido muy tajante a la hora de hablar de posibles fichajes porque "el Sevilla no está haciendo movimientos por nadie. No hemos plasmado movimientos porque no sabemos cómo terminará el panorama. Hablar de pagar un traspaso hoy en día no va con el camino que estamos marcando. Encontraría el aplauso seguro si digo que estamos trabajando en incorporar jugadores, pero no es así". Tampoco quiso valorar si hay avances en las renovaciones de Franco Vazquez o Vaclik o alguna negociación por Nolito o Reguilón, que acaban contrato. "No se sabe qué va a pasar con el fútbol, por tanto no vamos a gastar dinero cuando no sabemos qué ingresos tendremos. No lo haremos aún ni en compras ni en renovaciones", declaró Monchi.