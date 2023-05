Milagroso último cuarto en Girona rematado con un ¡0-24!

ean Montero, con 25 puntos, 11 asistencias y 33 de valoración, lideró la reacción del equipo de Luis Casimiro, que sumó la quinta victoria en siete partidos y que empató a diez triunfos con el Girona antes de recibir al Coviran Granada (17º) en un duelo clave. El Girona acosó demasiado los problemas físicos de Kameron Taylor, que solo pudo jugar 13 minutos, y Marc Gasol, inédito, cedió el 'basket average' con el cuadro andaluz y lamentó la tercera derrota seguida cuando parecía que podía celebrar la permanencia junto a su afición.

El partido arrancó con una nueva exhibición de potencia de Roko Prkacin (6-4) y el Girona pronto enlazó tres triples para lograr una ventaja de hasta 17 puntos (22-5) después de un parcial de 14-0.

Los locales eran mejores tanto en ataque como en defensa, para frustración de un Betis que solo anotó cinco puntos en los primeros siete puntos. Los visitantes respondieron con tres triples, pero el primer período se cerró con un 30-14. El Girona había anotado 16 puntos en la pintura por dos del Betis.

Anzejs Pasecniks capitaneó el paso adelante del Betis al inicio del segundo período (32-19), pero cada golpe andaluz tenía su réplica catalana. Pato Garino volvió a elevar la renta local hasta los 17 puntos tras la octava pérdida visitante (41-24).

El Betis logró colocarse a diez puntos (45-35), pero el Girona llegó al descanso con una ventaja de 13 puntos (48-35). Las diferencias en el acierto justificaban las diferencias en el marcador: 66% a 50% en tiros libres, 60% a 36% en tiros de dos puntos y 46% a 35% en triples.

La segunda mitad comenzó con un parcial de 6-0 para alimentar la máxima ventaja hasta los 19 puntos (54-34). Colom y Jenkins seguían haciendo daño a base de triples (62-45): los locales anotaron ocho de sus primeros 15 tiros de tres puntos.

Pero el Betis no se rindió, con diez tantos de BJ Johnson en el tercer período, y llegó al último cuarto con la inyección anímica de haber podido romper la barrera de los diez puntos: 71-62 con un triple de Montero sobre la bocina.

Jenkins pareció sentenciar el duelo con dos triples seguidos (79-66), pero el Betis contestó con un parcial de 8-0 para ponerse a cinco puntos a falta de cinco minutos (79-74). Aíto pidió un tiempo muerto, pero no frenó el ímpetu andaluz: Tyson enlazó cinco puntos para colocar el primer empate desde el 4-4 y Montero, Cvetkovic y Volodymyr Gerun voltearon el marcador (79-90, 0-24). El Girona no acertó ningún tiro de dos en el último cuarto y no logró anotar en los últimos siete minutos.

- Ficha técnica:

79 - Bàsquet Girona (30+18+23+8): Colom (11), Jenkins (17), Garino (4), Prkacin (13), Sorolla (6) -cinco inicial-; Hill (7), Taylor (5), Fjellerup (4), Vila (6) y Miletic (6).

90 - Real Betis Baloncesto (14+21+27+28): Pargo (10), Bertans (-), Johnson (12), Pérez (16), Gerun (9) -cinco inicial-; Montero (25), Cvetkovic (7), Pasecniks (10), Maronka (-) y Báez (1).

Árbitros: Hierrezuelo, Aliaga y Caballero. Eliminaron por cinco faltas personales al local Garino (min. 47).

Incidencias: Partido de la trigesimosegunda jornada de la Liga Endesa, disputado ante 4.905 aficionados en el Pabellón de Fontajau, en Girona.