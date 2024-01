Mercado: muchas llamadas pocos contratos

Con poco dinero y menos fichas, el mercado no está siendo activo como parecía para los equipos sevillanos. El Sevilla ya no tiene más fichas con las que jugar, ni del primer equipo ni del filial para jóvenes como Lucien Agoumé y Hannibal Mejbri. Para que llegara algún refuerzo más, tendría que marcharse alguien. A día 23 de enero, hay clubes como el Milan que han preguntado por Nianzou, Besiktas por Oliver Torres, Valencia por Rafa Mir y Basaksehir por Januzaj. Pero estamos hablando de jugadores a los que no les apetece mucho marcharse. Al margen de que no han existido ofertas en firme. En el capítulo de entradas, los técnicos del Sevilla tienen controlado el mercado, por si tienen que ejecutar alguna operación en los últimos días. Pero con el poco movimiento que hay en ese vestuario, parece complicado. De ahí que el interés por Glazer, el portero israelí del Estrella Roja, se pueda posponer a junio.

En el Betis, más de lo mismo. Pero con una diferencia: ahora mismo hay una ficha libre, la de Andrés Guardado. Y Pellegrini quiere cubrirla, logicamente. Pero para ver qué posición debe tener el futbolista que venga, el chileno y Fajardo prefieren esperar para ver quién se marcha. Elche y Leganés quieren cedido a Juan Cruz, pero ¿y si se van a la vez Luiz Henrique y Rodri? El Flamengo quiere al brasileño y por el extremeño han mostrado interés Fiorentina y Roma. Otro asunto pendiente es el de Assane Diao. Según publican los compañeros de ElDesmarque, el Real Betis y el Brenford han roto negociaciones por Diao. El club heliopolitano quería una cifra cercana a los 30 millones de su cláusula de rescisión, pero los ingleses no llegan a esos números. Lo último en aparecer ha sido el interés del Bayer Leverkusen por Borja Iglesias. Sorprende por su bajísimo rendimiento (cero goles hasta el momento), pero ABC publicaba que los alemanes quieren al Panda para suplir la baja de Boniface, que se ha lesionado en la Copa África y no volverá a jugar al menos hasta abril. La propuesta es una cesión más una opción de compra en torno a los 8-10 millones, con lo cual el Betis estaría de acuerdo en caso de que fuera una obligación de compra. Muchos fuegos de artificio y poca chicha. Eso sí, los 2-3 últimos días de mercado se pueden acelerar muchas operaciones. Frenético final de enero, seguro.