El mercado invernal del Sevilla sigue incierto

La llegada del delantero está tardando. No se termina de cerrar el traspaso de Alerrandro desde el Bragantino. En el Sevilla confían en que se pueda hacer, en un montante final que rozaría los 5 millones de euros. De hecho, según la prensa brasileña el ariete nacido en Río de Janeiro ya tendría un acuerdo verbal con los nervionenses, una vez rechaza la oferta del CSKA de Moscú, que le pagaba más. Sea como fuere, Orta confía en poder sacar de ese vestuario a Iheanacho y dejar el hueco a Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza. Panathinaikos se ha interesado por una cesión del nigeriano, pero el porcentaje del abono de su ficha es objeto de discordia entre clubes.

Por otro lado, lo de Valentín Barco se está eternizando. Ya hace casi un mes desde que su esposa publicó en redes las fotos de las maletas hechas y las cajas precintadas para marcharse. Pero de momento, sigue aquí. El jugador no está entrenando por unas supuestas molestias y de momento no hay acuerdo entre Sevilla y el Brighton para romper la cesión. A ver si al final no se lo come el Sevilla. Y además está el caso Marcao. Ha llegado Gremio de Portoalegre y ha hecho una oferta para llevárselo cedido con opción de compra. Pero resulta que el futbolista no está muy convencido de irse y preferiría quedarse para ver si tiene más minutos en la segunda vuelta.

Y en cuanto a la marcha de Badé, todo parado. Monchi no está dispuesto a pagar los 30 millones más pluses que pide el Sevilla por el central francés y la operación se ha enfriado. A no ser que el club nervionense baje el precio, la operación se puede ir al traste. Y ojo, porque si el Sevilla no vende a Badé, podría ganar enteros la venta de otro de los jugadores que tienen cierto caché, que son pocos, la verdad. Lukebakio y poco más. Como diría Amaral (aunque puede que no fuera realmente así) "aún quedan días de mercado".