Y Mendilibar sigue pidiendo refuerzos

Si se va uno, tendrá que llegar otro. Pero aunque no se vaya nadie, necesita refuerzos. Ese es el resumen del sentir de un Mendilibar que está deseando saber con quién puede contar en esta 23-24. Preguntado por las ofertas que pueden llegar por jugadores con lo que cuenta para esta temporada, respondió que "ofertas pueden llegar pero nosotros debemos tener la potestad de decir sí o no. A no ser que paguen la claúsula". Es obvio que no quiere perder en los últimos días a titulares como En-Nesyri, por mucho dinero que pongan. Si no hay más remedio, porque la oferta sea realmente alta "habrá que sustituirlos". Pero incluso sin que se vaya nadie, el técnico sevillista entiende que deben traerle a más futbolistas. "Estando los que estamos todavía tiene que llegar gente", afirmó tajantemente.

Ahora mismo, el club nervionense sigue intentando obtener la cesión con opción de compra de Soumaré, mediocentro del Leicester, recién descendido. Pero los ingleses quieren que haya obligación de compra a final de temporada o que el Sevilla pague una cantidad por el préstamo. En cuanto a la defensa, no resulta fácil la operación deseada: la cesión de Lenglet. Cobra 16 millones de euros brutos y ni compartiendo el pago de la ficha con el Barça salen las cuentas. Y a todo esto, Orta sigue buscando equipo a Oscar Rodríguez, Idrissi y un Januzaj por el que ha mostrado cierto interés el Stade Rennais.