Mendilibar, "convencido" de que serán "atrevidos y valientes" ante el potencial del City

El técnico vizcaíno, en la comparecencia de prensa que ofreció en el escenario del encuentro previa al entrenamiento oficial, dijo que afrontan la cita con "la misma idea" que tienen como equipo porque "no se puede cambiar tu forma de jugar en tres días por tener delante al mejor de Europa, sería trastocar mucho. Hay una identidad como equipo y hay que mantenerla en el terreno".

El entrenador sevillista, preguntado por todo lo que rodea a este partido en el aspecto de que aún está abierto el período de fichajes y que llega en una fecha con los equipos aún en formación, reconoció que "está todo a medio hacer", pero que la idea es estar "igual que la pasada temporada" y que el once que salga "no cambiará mucho de esos partidos y de la final" de la Liga Europa ante el Roma.

"Este problema -período abierto de fichajes- no es nuestro, es de los que organizan ésto. No lo entendemos nadie el que haya empezado la competición y puedan haber trasvases en cuatro semanas. No entiendo que los que organizan estas cosas no puedan acabar con que un jugador que está hoy aquí mañana pueda estar en el equipo rival", lamentó.

Añadió sobre el hecho de que futbolistas puedan estar desconcentrados por este motivo que "para ellos lo mas ilusionante es esta final y no el contrato que les pueda llegar" y también se refirió a las bajas significativas que presentará el City y resaltó que le "hace gracia" que se hable de ésto porque "solo en defensa y portería se ha gastados mas de quinientos 'kilos'.

Preguntado sobre si le vendría bien al equipo el fichaje de Sergio Ramos, no quiso contestar directamente, pero señaló que actualmente tienen dos lesionados en esa posición de central -el francés Nianzou y el brasileño Marcao- y que no saben si serán bajas de larga duración.

"Tenemos que pensar en esa posición, pero como en otras, también habláis -periodistas- de que si se va Bono o Marcos (Acuña), y si se van tendrá que venir otros", afirmó Mendilibar, quien sobre la ausencia en la expedición a última hora del centrocampista brasileño Fernando Reges, comentó que "lo normal es que no pueda jugar aunque viaje finalmente " debido a una gastroenteritis.