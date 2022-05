El equipo nervionense será equipo Champions si el Betis no gana

Jordán, autocrítico con el juego del Sevilla

Que se acabe ya la liga. Es lo que quieren jugadores y afición, aunque antes falta el último pasito para asegurar la plaza de Champions. Que se acabe porque se le está haciendo larga al Sevilla. El equipo nervionense sólo ha ganado tres de los últimos 10 partidos del campeonato liguero y el juego desplegado está siendo muy pobre. Lo reconoce Joan Jordán, que afirmaba que el punto conseguido en Villarreal "nos acerca al objetivo de la Liga de Campeones, pero la verdad es que hemos sufrido. A nivel de juego no estamos bien, no les hemos apretado bien y no nos podemos tirar la mayor parte del partido así".

Onda Cero Sevilla