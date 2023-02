Joaquín, a 14 partidos de Zubi: "Espero batir ese récord"

Joaquín se ha referido al momento que vivió hace unos días Lebron James, en el Staples, cuando batió el récord de puntuación de la NBA de Kareen Abdul-Jabbar. "Fue espectacular. Fue un reconocimiento a un grandísimo jugador de baloncesto y las cifras lo dicen. En ese momento fue bonito y creo que se lo merecía y pasa a la historia. Espero batir ese récord de Zubizarreta y sobre todo disfrutarlo con mis compañeros, mi gente. En ese momento en el fútbol igual es más complicado que se pare y sea igual, pero lo voy a disfrutar de la misma forma si soy capaz de conseguir ese récord, de ser el futbolista con más partidos", ha indicado.

El portuense, que ha visto reducido considerablemente su número de minutos en la presente temporada, ha comentado que ""me sigo cabreando cada vez que no me veo en el once. Yo vengo como uno más para estar al máximo y que ese compromiso me haga seguir compitiendo. El día que no sea así, sobraría".