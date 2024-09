Isco será operado otra vez: no jugará hasta 2025

Tras la operación del 20 de mayo de una fractura en el peroné izquierdo, los médicos han comprobado que no estaba soldando bien el hueso. El jugador tenía molestias y las pruebas han determinado que no se estaba formando el callo como debiera. La decisión es que se opere de nuevo. El jefe de los servicios médicos del Real Betis, José Manuel Álvarez, ha explicado que se ha "presentado una de las complicaciones que se pueden presentar en este tipo de lesiones: que no se consolide el callo del foco de la fractura y, por desgracia, es con lo que nos hemos encontrado. En las pruebas de control hemos detectado que el callo de ese foco de la fractura está inmaduro y eso nos ha puesto en alerta. Aunque en personas normales podemos esperar hasta seis meses para ver cómo evoluciona y cómo funciona, para comprobar si hay un callo de fractura sólido, en un deportista debemos apremiar un poco en este tipo de procesos. Junto con nuestro equipo de traumatología y con algún compañero externo en este tipo de procesos, hemos hecho una valoración conjunta y hemos decidido que afrontemos ese foco de fractura de forma quirúrgica de nuevo. Entraremos en el quirófano revisaremos el foco de fractura y si es necesario retiraremos el material para refrescar todo ese foco, valorar hacer algún injerto o aporte que nos pueda ayudar a que el callo de fractura se acelere y volver a colocar el material de osteosíntesis".

El galeno verdiblanco ha afirmado que "a partir de ahora Isco deberá estar entre 6 y 8 semanas sin impacto ninguno para que consolide bien el callo y a partir de entonces haremos el trabajo de readaptación. No nos ponemos ningún tipo de plazo ni periodo de recuperación, pero estamos convencidos que siendo un jugador con un grado de madurez tremendo y la capacidad de trabajo que tiene, el esfuerzo por su parte será innegociable y trabajará para que se resuelva bien este proceso". Nuestras informaciones apuntan a un periodo de unos 3 o 4 meses, con lo que quizás el talentoso futbolista malagueño no vuelva a jugar hasta 2025.