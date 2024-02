Isco, capitán

Isco ha tomado la responsabilidad en la capitanía del Betis sólo unos meses después de firmar por el conjunto verdiblanco. El malagueño, que estará de baja un par de meses por una lesión muscular, ha afirmado encontrarse "un poco mejor". Respecto a Pezzella señalaba que "es un honor muy grande tenerle en el vestuario, es un líder dentro y fuera. Sabe conectar con todo. Es una renovación merecida y ojalá podamos disfrutar muchos años con él".

Pezzella le devolvió los elogios a Isco. "Estamos contentos de tener a Isco con nosotros. Al final ser o no de los capitanes no influye de la manera en la que se comporta uno en el día a día. Más allá de que sea o no un capitán, su manera de comportarse por cómo genera y por cómo es su figura en el fútbol, nos da mucho. Es de ese tipo de jugadores que marca la diferencia a nivel futbolístico y competitivo". Fekir es el primer capitán verdiblanco, mientras que Pezzella, Guido Rodríguez e Isco completan el cuarteto de representantes de la plantilla.