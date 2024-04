Isco y Bakambu, bajas del Betis para El Sadar

Pellegrini ha dado descanso este martes y volverá al trabajo el miércoles para empezar a preparar un choque muy importante para seguir en la pelea europea. Osasuna lleva unas semanas deambulando en tierra de nadie, casi pidiendo a gritos que acabe ya la temporada. Acumula cinco derrotas en los últimos seis partidos. Sólo le ganó al colista, el Almería. Y llegará al choque ante el Betis tras caer frente al Granada, casi descendido, por 3-0.

Para el partido, Pellegrini no podrá tirar de Isco, que vio su décima amarilla de la temporada en el derbi y cumplirá ciclo. El club ha decidido no recurrir e Isco volverá a jugar en el Villamarín ante el Almería. Fekir volverá al once en El Sadar.

Otro que irremisiblemente recuperará su plaza en la alineación titular será Willian José. La lesión de Bakambu, segunda de cierta gravedad desde que llegó al Betis, donde apenas lleva cuatro meses, le apartará de los próximos duelos. Más que posiblemente, se despedirá de la temporada.

Habrá que ver si Pellegrini recupera a Bellerín para la causa para este partido, para el que están descartados también tanto Marc Bartra como ‘Chimy’ Ávila, que no podrá medirse a su ex equipo.