(2-0) El Sevilla pasó de todo y, claro, perdió

Vale que cuando no hay motivación clasificatoria es complicado mantener la tensión competitiva, pero bastante vergüenza han pasado los aficionados esta temporada como para no salir a tope y regalarles otra derrota. Esta plantilla no se ha ganado la colocación de las manidas chanclas. No lo ha hecho. Pero esto es lo que hay, en un Sevilla que llegaba a Bilbao tras el terremoto Navas, las explicaciones del presidente, la rectificación del palaciego y el anuncio de que, una vez más, habrá cambio de entrenador.

El Sevilla pudo haberse llevado un saco de goles, pero Nyland fue el mejor un día más. También pudo haber marcado alguno el conjunto nervionense, pero se topó con un brillante Julen Agirrezabala. Arrancó el choque sin ocasiones pero con varios centro a las dos áreas. Los del Athletic en fuera de juego y el más peligroso uno de Acuña que no encontró rematador. Alcanzándose el primer cuarto de hora llegó la primera gran oportunidad, pero Nico estuvo muy lento en un balón que le dejó muerto Navas para encarar solo a Nyland y al que acabó cruzándose Kike Salas. Insistió el Athletic, encadenó varios córneres seguidos y llegaron los goles, los que más deseaba la afición rojiblanca, los de Raúl García e Iker Muniain, que hoy se despedían de 'La Catedral'. El de Raúl fue a su estilo, un gran cabezazo a un centro no menos maravilloso de De Marcos, a quien había lanzado por la banda Williams

Inmediatamente llegó el segundo tanto y también un centro desde un costado. Aunque en esa ocasión un pase atrás de Nico a la que llegó decidido y hambriento Muniain. Quiso responder el Sevilla, pero a Lukebakio le faltó la finura con la testa que sí había tenido Raúl García unos minutos antes, a un centro de Navas. Posteriormente Ocampos y otra vez Lukebakio se encontraron con un firme Agirrezabala. Especialmente el belga, que enganchó un gran disparo de lejos. Un par de acciones de Williams ante Nyland, en las que el delantero local no estuvo fino, y un disparo desviado de Galarreta dieron paso a un descanso al que no llegó sobre el césped Jesús Navas, cambiado en el minuto 44 ovacionado por la grada de San Mamés. El segundo mano a mano de Iñaki frente a Nyland fue especialmente propicio para el 3-0, pero el meta noruego logró tapar el remate del internacional ghanés.

Tardó en comenzar la segunda mitad, pero lo hizo a mil, con ocasiones por las dos partes y una 'delicatessen' tremenda de Nico ante Badé. Las dos primeras del Sevilla. Una de Pedrosa, que disparó desviado un remate franco tras una buena combinación de los visitantes con diagonal final de Juanlu; y otra de Agoumé, un cabezazo en plancha a una falta botada por Pedrosa que estrelló en Agirrezabala. Las demás, varias, fueron del Athletic. Aunque tan claras solo una, la que supuso el tercer mano a mano de los Williams ante Nyland. En esa ocasión de Nico, al que también se impuso el noruego. Luego, el portero vasco y el noruego se mostraron infranqueables a remates de Agoumé y Villalibre, y el mayor de los Williams no tuvo su día a pesar de su buen partido.

- Ficha técnica:

2 - Athletic: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Prados, Galarreta (Herrera, m.75); Iñaki Williams (Olabarrieta, m.82), Muniain (Jauregizar, m.63), Nico Williams (Berenguer, m.75): y Raúl García (Villalibre, m.82).

0 - Sevilla: Nyland; Jesús Navas (Juanlu, m.44), Badé, Sergio Ramos, Kike Salas, Acuña (Pedrosa, m.46); Ocampos, Agoumé, Manu Bueno (Hannibal, m.84), Lukebakio (Mariano, m.84); y En-Nesyri (Véliz, m.92).

Goles: 1-0, m.15: Raúl García. 2-0, m.17: Muniain.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité de Las Palmas). Mostró tarjeta amarilla al local Galarreta (m.37) y al visitante Kike Salas (m.47+).

Incidencias: Partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports, la penúltima de la temporada liguera, disputado en San Mamés ante 44.717 espectadores