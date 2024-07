Iker Losada: "Isco es estratosférico"

Marc Roca ha sido contratado en propiedad procedente del Leeds United inglés después de estar cedido la pasada temporada e Iker Losada ha sido fichado desde el Rácing de Ferrol; y ambos han destacado el esfuerzo del Betis por hacerse con sus respectivos servicios.

El centrocampista catalán dijo que, pese a las dificultades de la negociación, él ha antepuesto "el esfuerzo importante" de la entidad por contratarle porque "ellos sabían dónde quería estar", ya que el pasado año se sintió "como en casa" y el Betis es "un club inmenso" en el que quiere "crecer, con un gran presente y un gran futuro".

"Me enamoré del club desde que llegué, me he sentido muy querido, respetado y valorado. El proyecto del club va de la mano con mi proyecto y quería estar muchos años más", dijo Marc Roca, quien señaló que no se siente más responsabilizado que cuando llegó y sí, por el contrario, con la idea de dar su mejor versión y aportar todo lo que sabe.

Tuvo palabras para su excompañero en el Leeds Diego Llorente, a quien animó a fichar por el Betis; y ofreció su apoyo y ánimo a la selección española en su partido de semifinales de la Eurocopa ante Francia: "ojalá sea un gran día para España", dijo.

Por su parte, Iker Losada agradeció la apuesta del Betis por él porque "no fue fácil", destacó el apoyo del portero lucense del club Fran Vieites y, en la línea expresada por Marc Roca, afirmó que está en el "lugar correcto" y que promete "sobre todo, trabajo y sacrificio".

Entre otros asuntos, se definió como un centrocampista llegador con verticalidad y goles y valoró el papel en el club de Isco Alarcón, a quien definió como un "jugador estratosférico" y un "referente" del que lo aprenderá "todo".

Marc Roca e Iker Losada son las dos últimas contrataciones del Betis tras la del lateral izquierdo francés Romain Perraud.