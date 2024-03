La enésima encrucijada del Betis Baloncesto: entre el playoff y la ‘espantá’ de XOY

Cuando arrancó la temporada del Betis Baloncesto, la mayoría de lo aficionados se echaba las manos a la cabeza. El nivel no daba para más y el más optimista aceptaba la posibilidad de encadenar dos descensos consecutivos - algo que, por cierto, ya se produjo bajo el mandato del Betis en la etapa ACB -. Pero, cambiada la plantilla casi por completo, el equipo llega al tramo final de la temporada en un gran momento. La dinámica es de triunfos. El pasado viernes ganó con pasmosa comodidad a Melilla, un rival directo.

Hay un grupo de jugadores motivados, que son amigos, que hacen vida dentro y fuera del vestuario, y que están respondiendo sobre la pista en un trabajo que se cimenta desde la defensa que propone Bruno Savignani. Con un americano menos tras la marcha de Frazier y poca previsión de que pueda llegar un sustituto, el Betis Baloncesto sigue ganando partidos. La visita a la cancha de Tizona, una de las revelaciones, puede determinar si este equipo de verdad puede entrar en playoff y competir en las eliminatorias.

Otra película es el tema institucional. Absolutamente dejado de la mano de Dios. En octubre se nos anunció la venta del club al conglomerado mexicano XOY. En marzo, esa venta ni ha cristalizado ni va a cristalizar. El club sigue siendo y va a seguir siendo del Betis. Carlos Lazo, el presidente, el dueño de Xoy, no aparece. Está en busca y captura por la Interpol por sus presuntas estafas. Y en América ya han dejado de competir todos los equipos de Xoy: ni el Chihuahuas de fútbol ni los Libertadores de Querétaro de baloncesto ni las franquicias de béisbol y futbol americano.

Hasta ahora todo el mundo ha cobrado puntualmente en el Betis Baloncesto. Pero ¿qué va a pasar en los próximos días? Es una incógnita. Y ya no es Xoy. Es el Betis el que tendrá que responder en un futuro no muy lejano, a no ser que Carlos Lazo reaparezca entre panes y peces.

Desafortunadamente solo escuchamos una voz en el que club, la de su entrenador. Cuando le preguntamos a Savignani si cree que el equipo podrá competir hasta final de temporada, se muestra optimista. “La gente tiene que estar tranquila. Lo que le llega desde el club es que se va a terminar la temporada. No pasa por la cabeza de nadie que eso no ocurra”, afirma.

Apenas queda un mes y medio de competición. Se entiende que a final de temporada llegará. Pero veremos qué hace el Betis a partir de ahora. La venta a Xoy apunta a fiasco y ni el Betis ni las instituciones dan signos de estar muy interesadas en mantener el baloncesto de elite en la cuarta ciudad más poblada de España.