El día de la marmota: Rafa Mir y el Valencia

Tras la marcha "interruptus" al Valencia del pasado verano y el pasado mes de enero, el club ché vuelve a la carga. Tiene un acuerdo practicamente cerrado con el futbolista, pero todavía queda mucha tela que cortar, especialmente con el Sevilla. La operación más factible sería una cesión con opción de compra, pero el Valencia propone pagar la mitad de la ficha y que la otra mitad la abone la entidad nervionense. O sea, el Sevilla tendría que pagar un millón (limpio), que son dos, por un jugador que no tiene. La respuesta ha sido negativa. Y aquí es donde entra el juego el esfuerzo que esté dispuesto a hacer Rafa Mir. Si perdona cantidades y el Sevilla queda libre de tener que abonar nada esta temporada, se podrá firmar el préstamo del ariete cartagenero. Si no, habrá más capítulos del interminable culebrón. Si no saliera camino de Mestalla, cobraría vigencia la opción de un Celta que también ha preguntado por una posible cesión, pero estamos en las mismas: no le pueden pagar dos millones netos.

El caso de Mir es similar al de jugadores como Januzaj o Jordán. Asumen que no les quieren en Nervión, pero se agarran a su contrato y no tienen muchas ganas de perder un dinero que quedó firmado en su día. Y el Sevilla tiene que deshacerse de jugadores cuyo ciclo claramente terminó y de fichas inasumibles en una economía de guerra.