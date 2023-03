Dani Ceballos: "Si el Sevilla baja, me alegraré"

Dani Ceballos, en una entrevista en Mega, se refirió a la situación comprometida del Sevilla. "Todos conocen bien la rivalidad que hay en una ciudad como Sevilla. Siempre que al equipo de enfrente le vaya mal, es una victoria más para el otro. Este año lo que tiene que hacer el Betis es disfrutar y vivir el momento tan buen que está viviendo. Yo, si el Sevilla baja, me alegraré, obviamente", afirmó.

El utrerano se refirió también a los pitos que recibió en el Villamarín en su última visita, el pasado 5 de marzo. Según Ceballos, "no me esperaba el recibimiento que tuve al entrar al campo en el Villamarín. Lo puedo decir a boca llena: soy bético, mi equipo es el Betis, lo veo todos los fines de semana. Me desvivo por el Betis. Me dolió ese recibimiento, pero creo que la gente todavía tiene el recuerdo de cuando me fui muy joven".