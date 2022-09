El presidente asistió a la inauguración de la Peña Sevillista Don Bosco

Castro: "Parece que estamos muy mal pero no es verdad"

Tal y como está el patio, habrá sevillistas que se hayan tomado mal estas palabras del presidente y otros que las habrán entendido como un mensaje de ánimo y optimismo. Pepe Castro asistió a la inauguración de la Peña Sevillista Don Bosco y, en su discurso, pidió confianza y algo de paciencia, convencido de que el Sevilla saldrá de esta crisis. "Parece que estamos muy mal pero eso no es verdad, esa no es la realidad. Eso no se puede tolerar. ¿Estamos en un momento malo de resultados y juego? Sin duda. ¿Eso significa que vamos a estar eternamente mal? No. Nosotros somos el Sevilla. Nunca nos rendimos", afirmó Castro.

Onda Cero Sevilla