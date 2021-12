Borja Iglesias y su renovación: “La negociación ha sido muy sencilla"

Borja Iglesias, que llegó al Betis en el verano de 2019, ha anotado 23 goles en 91 partidos con el conjunto verdiblanco. 19 los ha marcado en 2021.

“Siempre me he sentido muy querido y muy respaldado. Y, en este último año y medio que hemos disfrutado de buenos momentos juntos, todavía más. Sobre todo, quiero agradecer a la gente que, cuando las cosas no salían tan bien, estaban ahí a mi lado. Estoy muy feliz”, ha comendo el ‘Panda’ en los medios oficiales del club.

Para Borja Iglesias, la negociación ha sido “muy sencilla. En cuestión de unos días, lo dejamos solucionado. Cuando estás a gusto en un lado, es fácil el acuerdo”.